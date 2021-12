Angela Merkel sofre acidente de esqui na Suíça

A chanceler alemã, Angela Merkel, sofreu um acidente quando praticava esqui cross-country na Suíça e fraturou o anel pélvico, o que a obrigará a suspender boa parte de suas funções durante as próximas três semanas.



Merkel sofreu "uma contusão grave associada a uma fratura incompleta no anel pélvico posterior esquerdo", informou nesta segunda-feira, 6, em entrevista coletiva o porta-voz da chancelaria, Stefen Seibert.



A chanceler, que devia retomar nesta semana ao trabalho após as férias de Natal, tinha previsto viajar na quarta-feira para a Polônia.

