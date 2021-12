Anel usado pelo papa Francisco será de prata dourada

O papa Francisco receberá na próxima terça-feira, 19, o anel do pescador, um dos principais símbolos do pontífice. Mas o anel que o papa usará não é de ouro, é de prata dourada. O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, não informou a razão de o anel não ser de ouro. O papa passará a usar o símbolo no dedo anelar da mão direita.

Há informações de que o modelo de anel usado pelos papas que antecederam Francisco era de ouro. Cada papa recebe um anel do pescador especialmente feito para ele. Na joia, há o nome do papa e o de São Pedro, além da imagem do santo com as chaves.

O anel do pescador tem esse nome também para simbolizar o chamado de Cristo para que o papa seja o "pescador de homens". É uma alusão a São Pedro, que era pescador e foi o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana.



O anel será colocado no anelar da mão direita do papa Francisco pelo decano do Colégio dos Cardeais, Angelo Sodano. O modelo do anel foi desenhado pelo artista italiano Enrico Manfrini e o secretário do papa Paulo VI, monsenhor Pasquale Macchi.

