Âncora da CNN tem câncer e diz que fará mastectomia

A âncora da CNN Zoraida Sambolin disse nesta terça-feira, 14, que teve câncer de mama e vai se submeter a uma dupla mastectomia, após um anúncio feito pela atriz Angelina Jolie no qual revela ter passado pelo procedimento de retirada dos seios.

Sambolin, que apresenta o programa matinal "Early Start" da CNN, falou sobre sua situação no programa ao discutir o caso da mastectomia preventiva dupla de Jolie.

"Lutei por semanas tentando descobrir como contar que fui diagnosticada com câncer de mama e estou me afastando para fazer uma cirurgia", disse Zoraida Sambolin, 47 anos, numa postagem em sua página no Facebook. "Então.. Angelina Jolie compartilha sua história de uma mastectomia dupla e me dá força e uma deixa."

A apresentadora disse aos telespectadores que a cirurgia está programada para 28 de maio.

Em um artigo no jornal The New York Times nesta terça-feira, Jolie, de 37 anos, disse ter se submetido a uma mastectomia preventiva dupla depois de saber que é portadora de um gene que torna muito provável um câncer de mama.

A atriz vencedora do Oscar disse esperar que sua história possa inspirar outras mulheres que lutam contra a doença potencialmente fatal.

