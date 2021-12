Amputado implanta prótese de mão que restitui o tato

Um dinamarquês que teve uma mão amputada há nove anos recuperou a sensibilidade graças a uma prótese que restitui o tato, uma inovação que pode mudar a vida de pessoas com deficiência, anunciaram em comunicado conjunto um instituto italiano e outro suíço.



"Senti sensações que não sentia há nove anos", contou Dennis Aabo Sorensen, de 36 anos, segundo comunicado da Escola Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) e da italiana Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa.



O protótipo da prótese foi desenvolvido pelo professor Silvestro Micera, que indicou que esta é a "primeira vez que conseguiu restabelecer uma percepção sensorial em tempo real com um membro artificial".



Os cientistas equiparam a prótese com captores que reagem à tensão de tendões artificiais. O sistema transforma em corrente elétrica as informações emitidas quando o paciente manipula um objeto.



Segundo a EPFL, o protótipo é o primeiro passo para a elaboração de uma mão biônica completa, capaz de restituir não apenas as funções de base, mas também as sensações.



No entanto, será preciso esperar vários anos antes da técnica estar pronta para ser usada de forma generalizada.



Dennis Aabo Sorensen perdeu a mão esquerda quando um fogo de artifício que manipulava explodiu.



Com a prótese habitual, Sorensen não sente os objetos que agarra e, portanto, precisa estar sempre atento para não quebrá-los, indicou o comunicado, destacando que o informe sobre esta pesquisa é publicado na revista Science Translationnal Medicine.

