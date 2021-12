Amigos e parentes de Mandela fazem vigília no hospital

Os simpatizantes, amigos e parentes mais próximos do ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz de 1993 Nelson Mandela, de 94 anos, fazem uma vigília desde a terça-feira, 25, à noite em frente ao Mediclinic Heart Hospital, no qual ele está internado há 19 dias, em Pretória, em decorrência de uma infecção pulmonar. Eles pedem que Mandela descanse de forma tranquila e perfeita.

O arcebispo da Cidade do Cabo, Thabo Makgoba, foi hoje ao hospital visitar Mandela. Segundo relatos, ele rezou ao lado da mulher do ex-presidente, Graça Machel. Há quatro dias, Mandela permanece em estado crítico, mas estável, segundo as autoridades sul-africanas.

"Que possamos ficar repletos de gratidão por todo o bem que ele [Mandela] fez por nós e pela nossa nação e que possamos honrar o seu legado com as nossas vidas", disse o arcebispo. "Concedei a Madiba [apelido de Mandela que significa O Conciliador] a cura eterna e o alívio das dores e do sofrimento. "Concedei-lhe uma noite tranquila e um final pacífico e perfeito".

Os chamados anciãos do clã Thembu de Mandela, considerados os sábios do grupo, visitarão Mandela hoje. Policiais reforçaram a segurança na área próxima à casa do ex-presidente e também em frente ao hospital. Do lado de fora, uma multidão se aglomera, canta e coloca flores.

*Com informações da agência pública de notícias de Portugal, Lusa

