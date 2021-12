Americanos escolhem hoje entre Hillary Clinton e Donald Trump

Após quase dois anos de campanha, os Estados Unidos irão eleger nesta terça-feira, 8, o 45º presidente de sua história, escolhendo entre a democrata Hillary Clinton, que pode se tornar a primeira mulher presidente do país, e Donald Trump, o apresentador e homem de negócios bilionário.

O vencedor terá como herança um país bastante desconfiado de seu próximo presidente. A economia, que está melhorando aos poucos, ainda deixa a desejar em alguns aspectos. Na área militar, menor que há oito anos no exterior, novas ameaças terroristas surgiram nos últimos anos.

As chances de vitória de Hillary são maiores que as de Trump na luta pelos 270 delegados necessários para assumir a Casa Branca. Além da presidência, o controle da Câmara e do Senado também está em jogo, sendo que, hoje, ambas são lideradas pelos republicanos.

Hoje pela manhã, os dois irão votar em Nova York, onde ficarão para comemorar o resultado das eleições. Fonte: Associated Press.

