Americano cria cerveja artesanal para cachorros

A última variedade da lista sempre crescente de cervejas artesanais dos Estados Unidos dá um novo significado à ideia tradicional de alimentar cães com sobras.

Dawg Grog, uma espécie de cerveja sem álcool para cães, é mais nova criação de Daniel Keeton, de 32 anos, que aperfeiçoou sua ideia no ano passado com a ajuda de sua terrier American Staffordshire de sete anos, chamada Lola Jane.

Ela é feita com mosto de cerveja, líquido que sobra do processo de fabricação da bebida, neste caso, da fábrica de Boneyard Brewery Bend, Oregon (noroeste), onde Keeton trabalha na sala de degustação.

"Eu estou reciclando um produto que iria para o ralo", disse à AFP Keeton.

"Muitas pessoas dizem que os cães adoram cerveja para humanos", explicou. "Mas, obviamente, isso não é bom para os cães, então eu queria encontrar uma alternativa divertida que desse ao seu cão benefícios para a saúde de forma gostosa", acrescentou.

O primeiro lote de Grog Dawg, que é vendida em engradados de seis ou 12 garrafas de meio litro cada, foi posto à venda em agosto de 2012, em Bend, uma cidade de 76 mil habitantes amante da cerveja localizada no coração deste estado do Pacífico Norte.

No entanto, uma onda de publicidade a nível nacional nos últimos dias provocou uma avalanche de pedidos de todas as partes dos Estados Unidos, onde as cervejas artesanais de pequenas cervejarias se tornaram muito populares nos últimos anos.

"É doce com sabor de caramelo e malte", afirma Keeton, quando questionado sobre o sabor desta cerveja. Ele disse que o seu produto, que também tem caldo de legumes, entre seus ingredientes, é melhor servido sozinho ou espalhado na comida do cachorro.

