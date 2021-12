Americanas lançam bíquini com mamilo estampado como protesto

Um biquíni cuja estampa imita a forma de mamilos foi criado pelas americanas Robyn Graves e Michelle Lytle. A ideia surgiu como forma de protesto contra a proibição do topless na praia e está à venda no site The Tata Top.

As autoras da ideia questionaram, em entrevista à Marie Claire americana, o motivo por não haver direitos iguais para homens e mulheres com relação ao uso de roupa que cubra os seios. "Por que as meninas não podem ficar de topless? Se você realmente pensar sobre o assunto, qual a diferença entre o mamilo de um homem e o de uma mulher? É apenas o tamanho? É o fato de o mamilo das mulheres estar relacionado com a vagina?", comentaram.

As peças podem ser compradas online por cerca de R$ 62. O Tata Top apoia a campanha pela igualdade de gêneros nomeada Free The Nipple (liberte o mamilo), que ganhou destaque quando Scout Willis, filha de Demi Moore e Bruce Willis, desfilou pelas ruas de Nova York sem as roupas de cima.

O movimento foi criado pela cineasta Lina Esco, que também fez um documentário sobre o tema.

