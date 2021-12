Americana planeja morte e faz campanha pela eutanásia

Diagnosticada com câncer terminal no cérebro, a americana Brittany Maynard, 29 anos, decidiu a forma como vai morrer e a data. Dia 1º de novembro, ela planeja tomar uma pílula receitada por seus médicos para o próprio falecimento.

"Irei morrer no andar de cima, no quarto que divido com meu marido, com ele e minha mãe ao meu lado, e falecer pacificamente com música que eu gosto no fundo", declarou Maynard em um vídeo publicado no Youtube.

A americana afirmou que sua decisão não é suicIda, e explicou que pretende tirar a própria vida antecipadamente para não sofrer no estágio final da doença. "Não tenho nem como descrever o alívio que tive ao saber que não terei que morrer da forma como foi descrito (pelos médicos), disse na gravação.

Nesta semana, Brittany lançou uma campanha na internet chamada Compassion & Choice, na qual luta para que a legislação americana em geral seja alterada para que pacientes como ela possam decidir como querem terminar seus últimos dias.

Em cinco estados americanos mais o Oregon, local onde Brittany mora, a prática da eutanásia é legalizada.

Assista o vídeo (em inglês) com entrevista de Maynard, o marido dela e mãe.

