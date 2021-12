América está melhor e mais forte agora do que há oito anos, diz Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou na noite desta terça-feira, 10, em seu discurso de despedida em Chicago, que o país está "melhor e mais forte" agora do que quando entrou na Casa Branca, há oito anos, por quase qualquer critério que se avalie.

"Hoje, a economia está crescendo novamente", afirmou Obama, arrancando muitos aplausos da plateia. O presidente disse em seguida que vai assegurar que a transição para o governo de Donald Trump seja a mais "suave" possível, assim como ocorreu quando George Bush deixou o comando do país para ele assumir.

"Hoje é minha noite de dizer obrigado", disse Obama logo no começo de seu discurso, após ser bastante aplaudido pelos cerca de 20 mil presentes na arena em Chicago. "As coisas só acontecem quando pessoas normais se juntam. Após oito anos como presidente ainda acredito nisso", disse ele.

"Se eu dissesse há oito anos que a América iria reverter a recessão, abrir um novo capítulo com Cuba, criar emprego, teriam nos falado que estávamos querendo algo demasiadamente alto, mas foi isso que fizemos, foi isso que vocês fizeram", ressaltou o presidente. Obama destacou, no entanto, que apesar da melhora da economia, é preciso fazer mais, para ampliar o sistema de saúde e a igualdade social.

Ele afirmou ainda que as relações raciais no país estão melhores agora do que há 20, 30 anos. "Afinal de contas, é por isso que servimos, não para ganhar pontos ou crédito, mas para melhorar a vida das pessoas."

adblock ativo