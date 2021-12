Ameaça de bomba em Princeton esvazia campus

Uma ameaça de bomba no campus da Universidade de Princeton, nos EUA, provocou um esvaziamento imediato do local. O site da universidade informou que "houve uma ameaça de bomba a múltiplos e não especificados prédios do campus".

"Por favor, esvaziem todo o campus e todos os escritórios da universidade imediatamente e vão para casa, a não ser que recebam ordens contrárias de seus supervisores", diz o comunicado postado no site.

A polícia está orientando a retirada das pessoas do local e a universidade afirmou que vai manter todos informados. "Não voltem ao campus por nenhum motivo", diz o site.

adblock ativo