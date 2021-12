Alvoroço e ansiedade no lançamento do iPad

Os consumidores finalmente já podem adquirir o iPad, último produto da Apple, que foi colocado à venda a partir das 9h (10h de Brasília) deste sábado, 3, na costa leste dos Estados Unidos. A mercadoria causou alvoroço em 500 clientes que, desde a madrugada, aguardavam o lançamento diante da Apple Store na 5ª Avenida, em Nova York. Depois de uma contagem regressiva parecida com a do Réveillon, a loja abriu as portas aos clientes, que aplaudiram o momento, observados por muitos jornalistas. Adi Thomas, 38 anos, viajou da Austrália para presenciar o evento. "É fino, lindo. Eu quero levar para casa e brincar com ele", declarou. Muitos fãs de tecnologia acamparam do lado de fora da loja, alguns por mais de 24 horas, mesmo estando previamente inscritos na Internet para receber o computador. Todos queriam ser os primeiros a concretizar a compra. "Estamos aqui desde às 5h", contou, na sexta-feira, Giovanna Mullen, 11 anos, natural de Nova Jersey com a mãe, Jeanniey Mullen, e a avó, Tony Digiorno, que acamparam no local. As três mulheres queriam comprar três iPads. "Um para mim, um para minha filha e, como não tenho direito para comprar mais de dois, minha mãe comprará o terceiro", explicou Jeanniey Mullen, que trabalha no ramo de edições eletrônicas e diz estar "profissionalmente muito interessada neste novo produto". "Minha empresa sabia que eu vinha, então, meu chefe me pediu para que eu comprasse um para ele", completou.

Fãs de tecnologia chegaram de madrugada para garantir o iPad no primeiro dia de vendas Compras – As duas versões chegarão no final de abril a outros países: França, Canadá, Grã Bretanha, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça, Japão e Austrália. Ainda não se sabe quando chegará ao Brasil, mas os analistas financeiros da companhia Bernstein estimaram recentemente que a Apple deverá vender de 300 mil a 400 mil unidades no primeiro fim de semana e até 2,2 milhões até o final de setembro. Quem não tinha reservado o tablet só poderia adquirí-lo a partir das 15h (18h de Brasília) deste sábado. Contudo, o lançamento do iPhone em 2007 gerou mais fervor, com fãs acampando por mais de cinco dias em Nova York para aquirir o aparelho. O tablet eletrônico é vendido nas lojas da Apple (Apple Stores) e na Best Buy, especializadas em produtos eletrônicos, com preços entre 499 e 829 dólares. Os aparelhos que foram comprados pela internet também devem ser entregues neste sábado. Em um primeiro momento, os consumidores apenas poderão adquirir a versão do iPad que possui um receptor de Internet Wi-Fi, até que chegue ao mercado a versão com tecnologia 3G, que conta com uma conexão direta à Internet. Funções – O computador com tela sensível ao toque de 24,6 cm (na diagonal) permite assistir vídeos, escutar música, jogar, escrever e-mails e ler livros eletrônicos (e-books). Também permite acesso a quase 140 mil aplicativos da loja da Apple criadas para o iPhone. A Amazon.com anunciou na sexta-feira ter lançado um programa para permitir aos usuários do iPad ler 450 mil livros em formato digital do catálogo de seu leitor de livros eletrônicos Kindle. sms/cel/lb/fp



