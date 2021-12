Aluna vende bolacha com sêmen em escola após sofrer bullying

Uma adolescente vendeu bolachas com sêmen em uma escola para se vingar de colegas que praticaram bullying com ela. De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, a jovem ainda colocava pelos pubianos, comprimidos e farinha vencida nos biscoitos.

A história só foi descoberta algum tempo depois, após um dos estudantes perguntar porque a bolacha tinha um gosto ruim.

Uma colega da adolescente revelou os "ingredientes" utilizados pela colega, que usava o sêmen fornecido por um amigo que queria participar da vingança.

A polícia recolheu o produto vendido no Centennial High School, em Bakersfield, Califórnia, nos EUA, mas laudos toxicológicos não detectaram substâncias estranhas nos biscoitos.

Com esse resultado, a polícia classificou o fato como um "trote colegial". Um aluno teve problemas estomacais após ingerir o alimento vendido pela colega. Após o caso, a polícia proibiu a comercialização de comida feita fora da escola.

adblock ativo