Alto funcionário da AIEA renuncia ao cargo

O argentino Rafael Grossi, diretor geral adjunto da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e um dos principais dirigentes da agência nuclear da ONU que participava nas negociações com o Irã, anunciou sua renúncia ao cargo.

A data da saída será definida em breve, segundo uma porta-voz da agência.

Os motivos não foram divulgados, mas a renúncia do diplomata argentino acontece antes da saída do cargo do diretor inspetor Herman Nackaerts, prevista para este ano.

Nackaerts, belga, e Grossi coordenaram negociações, sem sucesso, ano passado com o Irã sobre o controverso programa nuclear.

Teerã afirma que seu programa tem fins pacíficos, mas a comunidade internacional suspeita que tem o objetivo de produzir uma bomba atômica.

