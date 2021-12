Alpinista de 85 anos morre ao tentar bater recorde no Everest

O alpinista Min Bahadur Sherchan, de 85 anos, morreu neste sábado, 6, no acampamento-base tentando se tornar o mais velho a escalar a maior montanha alta do mundo - O Everest.

Min tentava chegar no topo da montanha, cerca de 8.850 metros acima do nível do mar, para reivindicar o recorde de escalador mais antigo a subir o Monte, que é detido atualmente pelo japonês Yuichiro Miura, de 80 anos, que chegou topo em 2013,.

Ainda não há informações sobre as causas da morte do alpinista. Ele é o segundo escalador que morre no período de uma semana, na tentativa de escalar a montanha. Na última segunda-feira, 1º, o famoso escalador suíço Ueli Steck, morreu em uma queda na região do Everest.

O Nepal, onde esta localizada a montanha, não permite escaladores com idade menor à 16 anos, mas não há um limite estipulado para idade superior.

Min morreu no acampamento-base do Monte Everet (Foto: Prakash Mathema | AFP)

