Ainda é incerto local onde o papa eleito vai receber anel

Na véspera do início do conclave, marcado para esta terça-feira, 12, algumas decisões ainda estão em aberto. Uma das questões é onde será realizada a cerimônia na qual o papa eleito receberá o anel do pescador, símbolo do pontificado, e os paramentos - traje completo. A solenidade costuma ocorrer até uma semana depois da eleição do papa e segue um rigoroso ritual, sem missa.

Até a eleição do papa emérito Bento XVI, havia uma cerimônia pública na Basílica de São Pedro, que podia ser acompanhada por fiéis. Mas Bento XVI determinou que a partir do seu sucessor a decisão de como organizar a cerimônia estará sob responsabilidade do Vaticano.

Há informações de que a solenidade, fechada ao pública, pode ser realizada na Basílica de São João de Latrão, na praça de mesmo nome, em Roma. É a catedral do bispo de Roma. Como catedral da Diocese de Roma, a basílica tem o trono papal e é considerada, pelo Vaticano, acima de todas as igrejas do mundo, inclusive da Basílica de São Pedro.

Porém, antes da cerimônia para receber o anel do pescador e os paramentos, o papa eleito costuma celebrar uma missa. Bento XVI celebrou sua primeira missa após a eleição um dia depois de ser confirmado pontífice. O papa emérito foi eleito em 19 de abril de 2005. No dia 20, celebrou a primeira missa.

Na ocasião, Bento XVI disse que seu esforço no pontificado era para a unidade dos seguidores de Cristo e para promover os contatos e entendimentos com os representantes das diferentes igrejas e comunidades eclesiásticas. Durante a missa, ele vestiu branco e usou o cajado e já era chamado pelo nome de papa, não mais Joseph Ratzinger.

A missa foi simples e formal. Parte dela foi celebrada em latim. Bento XVI, no sermão, homenageou o antecessor, João Paulo II. Para os especialistas em Vaticano, os vaticanistas, o sermão proferido pelo papa, em sua primeira missa, orienta sobre como será o pontificado.

