"Ainda com vocês", diz carta de menino morto para os pais

A carta deixada por um menino de 6 anos para os pais antes de morrer comoveu internautas. Tim e Amber acharam a mensagem em cima da mesa de casa quando voltaram para a residência após a morte de Leland Shoemake.

O garoto morreu após passar semanas internado por conta de uma bactéria que se alojou em seu cérebro. Ele não resistiu a uma severa infecção. O menino contraiu a bactéria ao brincar na lama.

Os pais acharam a carta quando voltaram para casa para providenciar o funeral do filho. A mensagem dizia: "Ainda com vocês. Obrigado mãe e pai".

Emocionados com o recado do filho, os pais decidiram divulgar a carta no Facebook. Eles dizem que a mensagem foi uma alento para a dor deles.

