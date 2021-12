Ahmadinejad quer ser o primeiro iraniano enviado ao espaço

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse que o país está pronto para enviar "o primeiro homem [iraniano] ao espaço". Segundo ele, a operação ocorrerá até 2020. "Estou pronto para ser o primeiro iraniano sacrificado pelos cientistas do país e enviado para o espaço, apesar de saber que existem muitos candidatos", disse Ahmadinejad.

Ele se colocou à disposição dos estudos científicos durante a apresentação de dois novos satélites de fabricação iraniana. Ahmadinejad disse estar confiante de que o programa espacial consiga enviar um astronauta dentro de quatro a cinco anos.

Há uma semana, o governo iraniano anunciou que os cientistas do programa foram "bem-sucedidos" no envio ao espaço de um macaco, que já retornou. O programa espacial iraniano gera apreensão entre alguns países, que levantam suspeitas sobre as intenções que há nos projetos, como, por exemplo, a fabricação de armas nucleares.

Porém, Ahmadinejad e assessores negam irregularidades. Segundo eles, o programa nuclear tem fins científicos e civis. As suspeitas contra o programa levaram parte da comunidade internacional a impor rígidas restrições nas relações comerciais e econômicas com o Irã.

