Uma águia-marinha roubou uma câmera que filmava crocodilos no noroeste da Austrália e gravou imagens fascinantes durante um jornada de 110 quilômetros por uma área remota do país. A câmera foi roubada pelo pássaro em maio, mas somente hoje as imagens foram divulgadas por guardas florestais da região de Kimberly.

Originalmente acionada para acompanhar a movimentação dos crocodilos, a câmera captura o exato momento em que a ave se aproxima, agarra a filmadora posicionada às margens do Rio Margaret e volta a alçar voo.

Agência Estado Águia rouba câmera que gravava crocodilos e filma seu voo

Quando a câmera desapareceu, os guardas florestais primeiro imaginaram que ela havia caído no rio. Meses depois, ela foi encontrada perto do Rio Mary, cerca de 110 quilômetros distante do local de onde foi tirada, relatou o guarda florestal Roneil Skeen à Australian Broadcasting Corp.

Quando examinaram o vídeo, o verdadeiro "culpado" apareceu. Fonte: Associated Press.

