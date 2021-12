Agricultor mata 'chupacabra' que aterrorizava moradores

Você acredita em chupacabra? Não? O agricultor de Ruskin (Ucrânia) afirma ter matado um exemplar dessa criatura que estava aterrorizando a região da ex-república soviética.

Os moradores se diziam aterrorizados por uma criatura responsável pela morte de galinhas e outros pequenos animais.

Valeriy Dopiryak, chefe do Laboratório Regional de Medicina Veterinária, periciou o animal, mas não conseguiu identificar de qual espécie se trata.

"Parece uma raposa africana, mas os dentes, o pescoço, as orelhas e as patas são muito longas. Não podemos identificar a espécie do animal", declarou ela, segundo o "Metro".

