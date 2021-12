Agressor de Londres seria britânico de origem nigeriana

Autoridades britânicas concluíram que um dos dois homens, ou possivelmente ambos, que mataram um soldado na véspera em uma rua de Londres nasceu na Grã-Bretanha de família nigeriana, disse nesta quinta-feira, 23, uma fonte familiarizada com a investigação.

A imprensa identificou o homem que nasceu na Grã-Bretanha como sendo Michael Adebolajo, de 28 anos, e disse que a polícia revistou a casa da sua família nigeriana em um vilarejo próximo à cidade inglesa de Lincoln (leste da Inglaterra).

Aparentemente, os dois agressores tinham origem familiar cristã, mas se converteram ao islamismo, segundo os meios de comunicação.

Os dois suspeitos do ataque, realizado sob plena luz do dia na tarde de quarta-feira, estão sob custódia depois de serem baleados pela polícia.

O primeiro-ministro David Cameron qualificou o incidente como um ataque terrorista, o primeiro no país desde que militantes islâmicos mataram dezenas de pessoas nos transportes públicos de Londres, em 2005.

Mas, no caso da quarta-feira, os agressores parecem se encaixar no perfil do "lobo solitário" -- militantes que agem por conta própria, sem terem necessariamente ligação com grupos como a Al Qaeda.

Cameron disse a jornalistas que "esse não foi só um ataque contra a Grã-Bretanha e o estilo de vida britânico, foi também uma traição ao islamismo e às comunidades muçulmanas que dão tanto ao nosso país". "Não há nada no islamismo que justifique esse ato verdadeiramente pavoroso", acrescentou.

Os dois homens usaram um carro para atropelar o soldado, ainda não oficialmente identificado, nos arredores do quartel Woolwich, na zona sudeste de Londres. Depois, tentaram decapitá-lo com facas e com um cutelo de açougue, segundo testemunhas, antes de declararem a transeuntes que estavam agindo para se vingar das guerras britânicas em países muçulmanos

