“Agora, é seguir em frente”

O músico e empresário estadunidense Douglas Eugene Adair, 63, acompanhou com apreensão a apuração dos votos que valiam a presidência da maior potência do mundo. “Trump não foi meu candidato, mas agora nós precisamos dar apoio a ele, para seguir o processo de democracia. Vamos tentar seguir em frente”, diz Doug, como prefere ser chamado.

O democrata mora no Brasil há quase 20 anos, mas nasceu em uma cidadezinha chamada Morton, no centro de Illinois, estado no qual Hillary Clinton ganhou sem muita dificuldade. “Quando jovem, na faculdade, me percebi mais progressista. Sou um empresário que tem uma agenda social-liberal”, fala o proprietário e fundador do Hot Dougie's, café-bar localizado na rua Av. Sete de Setembro, no bairro da Barra.

Entre outros fatores, para Doug, a misoginia foi um dos fatores que impediu a chegada de Hillary à Casa Branca - que esteve à frente de seu oponente na maioria das pesquisas realizadas. “Há homens brancos que pensam 'não quero nenhuma mulher mandando em mim', independentemente de quem seja. Foi o mesmo com Obama. Havia pessoas que o odiavam porque ele era negro. Acho que o mesmo aconteceu com ela, enquanto mulher”, explica.

Diante do cenário político do Brasil pós-impeachment, Doug acredita na necessidade de superar as diferenças políticas o mais rapidamente possível. “Lembro quando Nixon foi presidente e houve esse escândalo. Ao final de todo o pesadelo, tivemos que seguir em frente. É o mesmo com o Brasil", reitera Doug.

Resta a esperança

Com a inesperada eleição de Trump, o que resta aos americanos é a esperança . “Quem sabe, essa experiência possa servir como uma espécie de redenção? Já que foi eleito, espero que encare o desafio com seriedade”.

À beira-mar, distante da rotina corrida que vivia em Washignton D.C., Doug fomenta a cena cultural do bairro, a fim de valorizar o trabalho dos artistas locais - dentre eles está o seu próprio projeto musical, “Doug Adair & Os Estrangeiros. “Existe uma placa nos EUA que diz: se você tem sorte o bastante para morar em frente da praia, então você tem bastante sorte”.

