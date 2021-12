Agência de modelos propõe criar uma Barbie gorda

Nos últimos anos diversas empresas relacionadas com a indústria da moda têm encabeçado diferentes movimentos para acabar com o conceito de que beleza é sinônimo de magreza. Como exemplo, no mercado mundial existem revistas de moda como a Verily, que não admite uso de programas de edição de imagens em suas fotografias; nas passarelas de Milão já não se aceitam modelos com um índice de massa corporal menor que 18; e na Inglaterra as lojas já utilizam manequins "plus size", entre outras iniciativas.

Com isso, a agência de modelos Plus Size Modeling, dedicada a ressaltar a beleza das mulheres mais gordas, iniciou um movimento com o propósito de que empresas de publicidade, moda e brinquedos comecem a incluir pessoas com sobrepeso em suas campanhas. A agência publicou em seu perfil no Facebook a fotografia de uma "Barbie gorda", que gerou polêmica na rede social.

Com a descrição "As empresas de brinquedos deveriam começar a fabricar Barbies plus size?", a agência convida seus seguidores a responderem à opinarem sobre a ideia.

Alguns dias após a publicação a conta passou de 40 mil likes para 163 mil e obteve quase 4 mil comentários na postagem. Entre as opiniões existe um grande número de apoiadores, mas também existem os contrários, que consideram um atentado à saúde, e ainda há aqueles que sugerem uma Barbie com silhueta intermediária: nem gorda, nem magra demais.



adblock ativo