Em Lima, no Peru, vendedores ambulantes comercializam um suco para lá de esquisito feito com rã batida no liquidificador e outros ingredientes.

Segundo a tradição andina, o suco ajuda a curar asma, bronquite e anemia, além de aumentar o apetite sexual.

No modo de preparo, os vendedores retiram a pele da rã e depois batem em um liquidificador com cenoura, raiz de maca peruana e mel.

No entanto, especialistas afirmam não haver nenhuma evidência científica que confirme os benefícios da bebida.

Assista o modo de preparo do suco

Afrodisíaco, suco de rã faz sucesso no Peru

