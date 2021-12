África do Sul vive apreensão após piora de Mandela

Os sul-africanos rezavam e aguardavam com apreensão nesta quinta-feira, 27, após uma nova piora no estado de saúde do líder da luta contra o apartheid Nelson Mandela.

O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, participaria de uma reunião de cúpula da Comunidade de Desenvolvimento Sul Africano (SADC) em Moçambique para discutir a infraestrutura regional, mas desistiu da viagem após visitar o ex-presidente, de 94 anos, no hospital na noite de quarta-feira, 26.

"Ao longo das últimas 48 horas, o estado do ex-presidente Madiba tem piorado", disse o porta-voz presidencial Mac Maharaj à emissora estatal SABC, usando o nome de clã pelo qual Mandela é carinhosamente conhecido.

Nesta quinta-feira de manhã, a filha mais velha de Mandela, Makaziwe, liderou um grupo de netos em uma visita ao ex-presidente no hospital de Pretória onde ele vem recebendo tratamento desde 8 de junho para uma infecção pulmonar.

Makaziwe disse à rádio SABC após a visita que Mandela estava respondendo ao toque.

"Eu não vou mentir, ele não parece bem. Mas como eu digo, se nós falamos com ele, ele responde e tenta abrir os olhos. Ele ainda está lá", disse ela.

Uma neta, Ndileka, descreveu-o como "estável" e agradeceu aos simpatizantes de todo o mundo por seu apoio.

adblock ativo