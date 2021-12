Adolescentes esfaqueiam colega para subir em jogo eletrônico

Duas adolescentes de 12 anos são acusadas de esfaquear uma colega da mesma idade 19 vezes nos Estados Unidos. As jovens participaram de uma festa de pijama. A após o evento, as acusadas atraíram a outra garota para um parque para cometer o crime.

De acordo com a polícia, as duas adolescentes participavam de um site de histórias de horror e queriam impressionar um homem identificado como "Slenderman", suposto líder do site.

Para subir no reino dele, o usuário precisa matar alguém. O personagem é tido como uma lenda urbana ou um ser sobrenatural.

As três adolescentes frequentavam a mesma escola e as acusadas planejavam o crime desde fevereiro. Elas, inicialmente, queriam matar a vítima colocando uma fita adesiva em sua boca e depois esfaqueando seu pescoço.

Depois, elas pensaram em matar a colega em um banheiro, onde poderiam limpar o sangue. Mas, por fim, decidiram atrair a menina para o parque alegando que iriam brincar de esconde-esconde.

Após o crime, a jovem ferida conseguiu se arrastar até um local onde foi encontrada por um ciclista que acionou o socorro. Alguns dos principais órgãos da garota foram atingidos, mas ela sobreviveu e seu quadro é considerado estável.

As duas adolescentes foram acusadas de tentativa de homicídio doloso.

adblock ativo