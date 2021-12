Adolescente sobrevive após viajar em trem de pouso de avião

Um adolescente de 16 anos sobreviveu depois de viajar na cavidade da roda do trem de pouso de um Boeing 767 entre San José, na Califórnia, e Maui, no Havaí, neste domingo, 21. De acordo com a Hawaiian Airlines e o FBI, a viagem durou 5 horas e sobrevoou o Oceano Pacífico.

O garoto resistiu às temperaturas que chegaram a 62 C abaixo de zero e uma altitude de aproximadamento 11 metros. De acordo com o FBI, quando as temperaturas ficaram muito baixas, o rapaz perdeu a consciência. Um agente do FBI considerou um milagre o fato do adolescente ter sobrevivido.

Após o avião pousar, o jovem recuperou a consciência e saiu para a pista no aeroporto, onde foi visto. O adolescente, que fugiu de casa na Califórnia, será encaminhado aos serviços de proteção à criança, nos Estados Unidos.

