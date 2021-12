Adolescente mata pais por causa de Ipod confiscado

Um estudante de 16 anos confessou que matou os pais nos Estados Unidos depois de ter objetos confiscados como castigo. O crime aconteceu no Natal do ano passado, mas a confissão só foi feita nesta quinta, 29.

O jovem disse que saiu mais cedo da escola para cometer o crime. Ele surpreendeu a mãe com um spray de pimenta e agrediu a mulher com uma barra de metal "até que ela parasse de respirar", contou o jovem à polícia. O estudante aguardou a chegada do pai, que foi atacado com um pé de cabra.

O homem chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. O adolescente disse que a culpa do crime era do seu pai. "Foi tudo por causa do meu pai, que tomava meu iPod e outras coisas", contou o rapaz para o Mail Online.

O estudante será julgado como adulto. A sentença deve ser divulgada em setembro.

