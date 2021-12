Adolescente indonésio é encontrado vivo depois de 7 semanas à deriva no mar

O adolescente indonésio Aldi Novel Adilang, 18 anos, sobreviveu 49 dias à deriva depois que a jangada de pesca onde estava se soltou das amarras. Segundo seus pais e o Consulado indonésio em Osaka, no Japão, Adilang foi resgatado no dia 31 de agosto perto da ilha de Guam, no Oceano Pacífico, por um barco de bandeira panamenha. Ele retornou à Indonésia no início deste mês.

Adiland era o responsável por vigiar um rompong, uma jangada de pesca de madeira com uma cabana na parte superior. A embarcação estava ancorada a cerca de 125 quilômetros a leste da costa da ilha de Celese do Norte, na Indonésia.

Seu pai, Alfian Adilang, disse que a família está feliz com seu retorno, mas com raiva de seu empregador. Notícias locais dizem que o adolescente sobreviveu comendo provisões guardadas em sua cabana e pescando.

