Adolescente é acusado de matar a própria mãe grávida

Um adolescente norte-americano está sendo acusado de ter matado a própria mãe, que estava grávida, na última sexta-feira, 25, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, depois do crime, o jovem de 14 anos fugiu, mas, após alguns dias, foi localizado pela polícia. O jovem se entregou e foi interrogado, nesta segunda-feira, 28. A polícia acredita que o garoto agiu sozinho no assassinato.

Em uma entrevista a uma rede de televisão local, um vizinho contou que encontrou o corpo de Nita Moseley, de 33 anos, no sábado. "Eu vi a porta aberta. Foi quando me dei conta de que algo estava errado. Eu pensei que talvez alguém tivesse invadido a casa. Então, eu a encontrei", disse.

O vizinho ainda disse que o menino aparentava ser um adolescente sem problemas. "Ele era um rapaz esperto, tinha boas notas", informou.

Até o momento, a polícia não quis divulgar a motivação do crime e o tipo de arma utilizada pelo jovem.

