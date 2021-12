Um adolescente italiano gravou vídeo num desafio pessoal contra um trem. Deitado entre os trilhos numa linha férrea em Perugia, na Úmbria, o rapaz, que não teve o nome descoberto, vê a composição passar por cima dele.

Aparentemente incólume, o garoto se levanta, depois da passagem do trem, levanta os braços em triunfo e dá um soco no ar. Veja a tavessura ilegal do adolescente:

Adolescente deita nos trilhos e sobrevive à passagem de trem

