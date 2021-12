Adolescente dá dicas na web de como ser pobre com estilo

A humildade é o lema de "La Chiki", uma adolescente de 14 anos de Honduras, que virou fenômeno na internet após dar dicas de como ser pobre com estilo. Em sua página no Facebook ela diz: "Seja humilde e vai ver que Deus o abençoará".

Com milhares de compartilhamentos em cada pequeno vídeo postado, a jovem Paola Mejía conquistou mas de 100 mil seguidores ao dizer coisas como comprar roupas usadas e fazer chapinha no cabelo com ferro de passar roupas. Em seus vídeos, a moça aparece ainda negociando para comprar um celular por bom preço ou comprando uma pizza barata. Mas dá também para pintar a unha com corretor ortográfico.

No entanto, já há fãs da moça insatisfeitos porque ela foi contratada por uma empresa de telefonia e uma pizzaria. Se perguntam se agora ela vai continuar usando o bordão "Seja humilde".

Veja:







Sea humilde y píntese las uñas con corrector Jaja #seahumilde #lachiki504 Posted by La Chiki 504 ツ on Quarta, 15 de abril de 2015

