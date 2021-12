Adolescente com síndrome de Down bate recorde no Everest

Um americano de 15 anos se tornou o primeiro adolescente com síndrome de Down a alcançar o Campo Base Sul do Everest, de acordo com seu pai, em uma tentativa de inspirar atitudes diferentes a respeito de seu distúrbio genético.

Eli Reimer, do Oregon, chegou ao campo de 5.364 metros de altura nas montanhas do Himalaia, no Nepal, em março, após 10 dias de escalada.

"Uma parte do objetivo da expedição era ter pelo menos um montanhista com deficiência conosco e, com sua tentativa, destacar as capacidades dos 'dis'-capacitados", declarou o pai do jovem, Justin, integrante da expedição.

A escalada também foi um projeto para arrecadar fundos para a Fundação Elisha, fundada pelos pais de Eli.

Eli seria o primeiro adolescente a chegar ao Campo Base, mas um britânico de 35 anos com síndrome de Down já havia feito a mesma viagem.

A síndrome de Down, um distúrbio genético pelo qual a pessoa tem um cromossomo adicional, pode provocar problemas cognitivos, mas os últimos progressos da medicina, educação e inclusão social têm permitido que muitos possam viver de modo independente ao chegar à idade adulta.

"Agora (Eli) é uma espécie de superestrela no colégio", afirmou o pai.

"Gostei da vida no campo base e de estar com meus novos amigos da equipe de alpinismo", disse Eli.

