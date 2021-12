Admiradores usam crenças para pedir cura de Hugo Chávez

Os mitos maias, as energias cósmicas, a Lua e o Sol, a Terra, a mãe natureza e Jesus Cristo são invocados pelos seguidores do presidente Hugo Chávez na busca de uma cura que para alguns é questão de tempo para o presidente da Venezuela, enquanto outros começam a crer que não chegará.

A escadaria do parque El Calvário, no centro da capital Caracas, leva ao alto de um pequeno morro onde fica um monumento a Cristóvão Colombo e que está a poucos metros do Palácio de Miraflores, a sede do governo venezuelano, que há mais de dois meses aguarda o retorno de seu ilustre morador.

Nessa escadaria, mais de 200 chavistas acompanharam no fim da tarde de sexta-feira 15 sábios indígenas que vieram de florestas do país para liderar um ritual de dança e oração com o qual tentaram convocar espíritos e energia a agir em favor do presidente.

Ao som de maracas e o sopro de uma concha marinha em meio ao barulho do tráfego de veículos, os seguidores do presidente acompanharam o rito com velas e preces previamente lideradas por um pastor evangélico.

"Aqui há 15 sábios indígenas que vieram da selva para manifestar nossa solidariedade com o presidente Chávez", afirmou à Agência Efe a deputada indígena Dalia Herminia Yánez, coordenadora da Comissão de Povos Indígenas e Etnias da Venezuela no Parlamento Latino-americano, após o rito.

Após dançar em volta de uma fogueira acesa sobre o asfalto da rua, os xamãs elevaram suas orações.

A cerimônia aconteceu após um encontro de sábios indígenas que se reuniram em Caracas para conversar sobre questões de interesse para os povos nativos - e, aproveitando a ocasião, para manifestar apoio a Chávez.

A guatemalteca Rigoberta Menchú, vencedora do prêmio Nobel da Paz em 1992, não assistiu à cerimônia, mas durante a manhã pediu em Caracas que todos peçam pela saúde do presidente. O pedido foi especialmente feito aos colaboradores de Chávez porque, segundo ela, "se sua equipe de trabalho não acreditar nas forças que agem para que o presidente se recupere, lhe enviará energias negativas".

"Estou completamente convicta de que o presidente Chávez já recebeu as energias cósmicas, já recebeu a força de nossa mãe terra", afirmou Menchú.

Para alguns dos presentes ao ritual indígena de ontem como Lúcio Clemente, um pedreiro de 46 anos, a recuperação de Chávez é certa porque "é um homem que ajudou muita gente".

"Temos que nos unir em uma oração por nosso presidente para pedir que volte. Ele está lutando, e tenho certeza de que vai voltar", afirmou, enquanto argumentava que todas as críticas feitas a Chávez são "invenções que vêm de fora do país".

Já a dona de casa Ligia Martínez, de 68 anos, não hesitou em destacar o "espírito positivo" da cerimônia indígena.

Martínez explicou como reza para que Chávez se recupere, mas depois de pouco tempo de conversa, reconheceu que a doença do presidente deve levá-lo à morte, e que ela está há dois meses sentindo temor por isso.

"Não quero nem ver programas de rádio e televisão nos quais o governo fala sobre Chávez", disse. "Tenho medo do que podem dizer", acrescentou.

Para Yammi Machado, de 39 anos e também dona de casa, a confluência de cristãos e de crentes das religiões ancestrais indígenas responde a um "mesmo sentimento" de desejo pela recuperação de Chávez.

Ela afirmou que o presidente venezuelano vai voltar porque "é um homem forte", e ressaltou que tem fé "além do espiritual". "A ciência avançou muito, portanto espero que ela o recupere", disse.

