Adam West, o 'Batman', morre aos 88 anos

O ator norte-americano Adam West, que interpretou o super-herói "Batman" na série de TV americana, entre os anos de 1966 e 1968, morreu nesta sexta-feira, 9, aos 88 anos.

De acordo com informações da Folha de São Paulo, Adam West morreu após lutar contra uma leucemia. A notícia foi divulgada por meio de um comunicado no Twitter oficial do ator. "Nosso amado Adam West morreu na última noite. Ele era grandioso. Sentiremos uma incrível falta dele. Nós sabemos que vocês sentirão sua falta também." West era casado com Marcelle desde 1972 e deixou seis filhos, quatro netos e dois bisnetos.

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao — Adam West (@therealadamwest) 10 de junho de 2017

Após o fim da série Batman, West, que também era dublador, teve dificuldades para ingressar novamente na TV e no cinema. No entanto, ele continuou trabalhando durante toda a sua carreira como a voz do prefeito de Quahog, também chamado Adam West, na série animada Uma Família da Pesada (Fox).

