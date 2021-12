Acusado de matar a namorada, Pistorius é visto em festa

O campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, acusado de matar a namorada, foi visto no fim de semana passado em uma lugar da moda em Johannesburgo, em sua primeira noitada desde que foi preso pela morte da modelo Reeva Steenkamp em 14 de fevereiro.

O jornal Sunday Times informou que o esportista foi visto com uma atitude bem descontraída, bebendo e flertando com as garotas.

"Ele deu uma palmadinha no 'traseiro' de uma mulher. Não foi apropriado", comentou o dono do bar.

Pistorius, de 26 anos e cuja carreira atlética está congelada desde que foi preso pelo crime, havia se mostrado até então muito discreto, depois que foi libertado sob fiança em 23 de fevereiro.

O atleta deve voltar a comparecer ante o tribunal em 4 de junho.

