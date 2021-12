Acrobata morre após cair de uma altura de 30m durante festival em Madri; veja

Um acrobata morreu na noite desta sexta-feira, 7, após cair de uma altura de 30 metros no festival de música Mad Cool, em Madri, na Espanha. Pedro Aunión Monroy, era uma das atrações do evento e se apresentava no intervalo entre os shows das bandas Alt-J e Green Day.

Segundo o site "El País", o acidente ocorreu por volta das 22h40. As atividades chegaram a ser interrompidas por alguns minutos, mas logo foram retomadas à meia-noite com o show do grupo Green Day.

O acidente aconteceu quando Pedro Aunión entrou em ação, contorcendo-se dentro de um cubo a 28 metros de altura e sustentado por uma grua, ao som da música Purple Rain, de Prince. Durante a performance do bailarino, uma correia se desprendeu do cubo e ele caiu no chão.

Ainda de acordo com o site, por falta de comunicação sobre a morte do dançarino, muita gente pensou que a cena fazia parte do espetáculo. Informados sobre o acidente apenas depois do show, os integrantes do Green Day publicaram uma mensagem no Twitter lamentando o caso.

"Acabamos de sair do palco no Mad Cool Festival com algumas noticias inquietantes. Um artista muito valente chamado Pedro perdeu sua vida aqui está noite em um trágico acidente. Nossos pêsames e orações para sua família e seus amigos”, publicou o grupo.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident — Green Day (@GreenDay) 8 de julio de 2017

O festival Mad Cool também postou um breve comunicado sobre o caso: "Mad Cool Festival lamenta o terrível acidente sofrido pelo bailarino aéreo durante o segundo dia do festival. Por razões de segurança, o festival decidiu continuar com sua programação. Mandamos nossas mais sinceras condolências a toda sua família".

Conforme publicação de um dos familiares de Pedro Aunión no Facebook, o corpo dele será velado na tarde deste sábado, 8.

