Acidente marítimo mata 50 pessoas nas Filipinas

Um acidente entre um barco superlotado e um navio de carga que aconteceu na sexta-feira, 16, deixou pelo menos 50 pessoas mortas e 70 desaparecidas nas Filipinas.

As buscas foram interrompidas temporariamente nesta segunda-feira, 19, em função de uma tempestade na região. Segundo autoridades locais, o barco, chamado St. Thomas Aquinas, que transportava 870 pessoas, entre passageiros e tripulantes, se chocou com a outra embarcação perto do porto de Cebu, a segunda maior cidade do país, a 570 quilômetros ao sul de Manila.

O governador de Cebu Hilario Davide III disse que 750 pessoas foram resgatadas. Mesmo sem resultados satisfatórios durante as buscas na noite de domingo, 18, Davide afirma não ter desistido de encontrar vítimas com vida. Fonte: Associated Press.

