Acidente entre trem e ônibus mata 40 na Ucrânia

Um trem colidiu com um ônibus de passageiros na manhã de hoje na Ucrânia. Pelo menos 40 pessoas morreram e 11 ficaram feridas, segundo a polícia. A colisão ocorreu por volta das 9h (hora local), em uma passagem não protegida perto da vila de Maksymivka, na região de Dnipropetrovsk, leste do país, segundo comunicado do Ministério de Situações Emergenciais.



A polícia de trânsito afirmou que, segundo as primeiras informações, o motorista do ônibus, que levava cerca de 50 pessoas, ignorou um sinal para parar no cruzamento dos trilhos. Equipes de resgate e investigadores estão no local, informa o Wall Street Journal.

