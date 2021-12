Acidente em parque de diversões na Austrália deixa 4 mortos

Quatro pessoas morreram após um acidente em uma atração de um parque de diversões na costa leste da Austrália, informaram autoridades.

As vítimas são dois homens e duas mulheres, que estavam no parque Dreamworld, no estado de Queensland. A atração aquática "Thunder River Rapids" utiliza balsas circulares que funcionam como um sistema de tração em comboio. Uma pane no sistema fez com que duas pessoas fossem ejetadas do brinquedo e outras duas ficassem presas, disse Gavin Fuller, funcionário do serviço de ambulâncias de Queensland.

A equipe do parque realizou os primeiros socorros às vítimas, que tinham entre 30 e 40 anos, mas seus ferimentos foram graves, disse Fuller.

A polícia está entrevistando testemunhas e revisando imagens das câmeras de segurança do local. Craig Davidson, executivo-chefe do parque Dreamworld, disse que está trabalhando em cooperação com a polícia para descobrir a causa do acidente.

O parque foi fechado após o acidente e deve continuar até quarta-feira.

O "Thunder River Rapids" é considerado uma atração para toda a família e crianças a partir de 2 anos podem usá-lo. O parque Dreamworld, com mais de 40 atrações, foi inaugurado em 1981. Fonte: Associated Press.

adblock ativo