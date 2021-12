Acidente de trem na Índia mata mais de 100 pessoas e fere 150

Ao menos 115 pessoas morreram no descarrilamento de um trem no estado de Uttar Pradesh, na Índia, neste domingo, 20, informou a polícia local. Outras 150 ficaram feridas, mas teme-se que muitas pessoas ainda estejam presas nas ferragens dos vagões. As informações são da Agência Ansa.

O acidente ocorreu na altura da cidade de Kanpur, por volta das 3h (hora local) e afetou 14 vagões do trem. As autoridades ainda investigam o que levou ao descarrilamento, mas esse tipo de incidente é considerado bastante comum na Índia por causa da avançada idade dos equipamentos utilizados.

O premier indiano, Naarendra Modi, anunciou que as famílias das vítimas receberão uma ajuda de 200 mil rúpias (cerca de 2,7 mil euros) do governo enquanto os feridos receberão 50 mil rúpias (cerca de 700 euros) para ajudar nos custos de recuperação.

