Acidente de trem em Nova Jersey deixa pelo menos 1 morto e mais de 100 feridos

Um trem de passageiros sofreu um acidente na estação ferroviária de Hoboken, em Nova Jersey, na hora do rush da manhã desta quinta-feira. Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 100 pessoas se feriram, incluindo alguns passageiros que ficaram presos entre as ferragens, segundo uma autoridade.

Um passageiro do trem, Rich Scardaville, especialista em tecnologia da informação de 45 anos, disse que o trem seguia sua trajetória normal, mas repentinamente teve um tranco para a frente. Segundo ele, o comportamento da composição "foi muito incomum". Então, segundo ele, houve um barulho muito forte, "como uma explosão", antes de as luzes se apagarem e todos fugirem. Scardaville disse que viu várias pessoas "em condição muito ruim".

Os serviços de transporte na estação de Hoboken foram suspensos por causa do acidente. Outra passageira, Jamie Weatherhead-Saul, de 31 anos, disse que com o tranco as pessoas caíram umas sobre as outras. Ela disse que pega o trem todas as manhãs e que ele estava "extremamente lotado" nesta manhã. Segundo ela, a cobertura da estação aparentemente caiu sobre o trem.

Muitos bombeiros e policiais estavam na área para trabalhar no resgate das vítimas. Um porta-voz da Administração Ferroviária Federal disse que o episódio é investigado. Fonte: Dow Jones Newswires.

