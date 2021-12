Acidente de ônibus deixa ao menos 50 mortos no sul da Índia

Ao menos 50 pessoas morreram em um acidente de ônibus nesta terça-feira, 11, no estado de Telangana, sul da Índia, anunciaram as autoridades locais. "Retiramos os corpos e levamos ao hospital para a autopsia", disse B. Rajesham, funcionário da administração distrital.

O veículo saiu da pista no distrito de Jagtial, 150 km ao norte de Hyderabad, a capital regional. O ônibus transportava peregrinos que retornavam de um templo hindu, segundo a imprensa indiana.

As estradas da Índia estão entre as mais perigosas do mundo e os acidentes fatais são frequentes. Mais de 150.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito no país, onde as estradas não têm conservação e os veículos são antigos.

