Acidente de avião mata 158 no sul da Índia

A empresa áerea Air India confirmou que 158 pessoas morreram e oito foram resgatadas com vida do avião que caiu na madrugada deste sábado, 22, no aeroporto de Mangalore (sudoeste indiano). O responsável pelo setor Pessoal da companhia, Anup Srivasta, disse em entrevista coletiva que a aeronave transportava 160 passageiros e seis tripulantes. O número de mortos e sobreviventes ainda não é oficial e pode mudar, de acordo com Srivasta.



"As equipes de resgate estão ainda trabalhando" no local do acidente. De acordo com ele, "o acidente ocorreu após a aterrissagem do avião, que saiu da pista às 6h30 locais" (22 horas de sexta em Brasília). "O avião saiu da pista e pegou fogo depois de bater", disse Rohit Katiyar, funcionário de alto escalão da segurança aeroportuária. A aeronave era um Boeing-737 da Air India Express, procedente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde muitos indianos trabalham como empregados domésticos.





Oito pessoas sobreviveram a queda do avião que matou 158 pessoas e destruiu a aeronave

Equipes dos Bombeiros trabalham nos destroços do Boeing-737 na Índia

adblock ativo