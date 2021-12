Acidente com trem na Argentina deixa pelo menos 79 feridos

Pelo menos 79 pessoas ficaram feridas no choque de um trem neste sábado, 19, na estação terminal Once de Buenos Aires, na mesma estação onde em 2012 outro acidente deixou 51 mortos e 700 feridos.

"Foram levados em ambulâncias 36 feridos, cinco dos quais estão mais comprometidos, enquanto outros deixaram o local com lesões leves. Não houve mortos", informou o secretário argentino de Segurança, Sergio Berni, em uma entrevista coletiva à imprensa no local do acidente.

O funcionário indicou, entretanto, que "ainda não há uma lista definitiva, que poderá ser maior", enquanto a Secretaria de Saúde da cidade apresentou um número provisório de 79 feridos.

No hospital Ramos Mejía, um dos doze que receberam vítimas, "46 pessoas deram entrada, sendo que dez receberam alta, e as demais continuam em observação, entre elas um menino de 8 anos com ferimentos leves", disse Alejandro Muñoz, diretor da equipe de emergência.

O trem, que faz o transporte diário de milhares de pessoas, viajava com um número reduzido de passageiros por ser sábado.

Julio, que viajava no terceiro vagão, afirmou à imprensa que, depois do impacto, os passageiros se revoltaram com o condutor.

"As pessoas gritavam com ele, chamando-o de assassino, e jogavam pedras contra ele, que estava caído, mas consciente. Mas os bombeiros chegaram e o levaram, e não vi se estava ferido", contou.

O porta-voz do sindicato de maquinistas La Fraternidad, Horacio Caminos, informou que o condutor está internado em estado "delicado, embora, aparentemente, não corra risco de morrer".

"Tem 45 anos e muita experiência", acrescentou.

O acidente aconteceu na mesma estação terminal onde o choque de um trem contra a plataforma de embarque deixou 51 mortos e 700 feridos em 22 de fevereiro de 2012, em uma das piores tragédias ferroviárias da Argentina.

Em 13 de junho passado, outro acidente na linha Sarmiento deixou 13 mortos e 155 feridos quando um trem de passageiros se chocou com outro que estava parado perto da estação Castelar, 30 km a oeste de Buenos Aires.

"Viajamos todos os dias, mas com medo. Vamos todos na expectativa para ver se o trem freia ou não", disse Jorge, um dos passageiros que escaparam ilesos.

Depois desses acidentes, o governo nacional anunciou uma troca de composições, todas em péssimas condições, por trens fabricados na China.

Os acidentes de trem também comprometem a popularidade do governo de Cristina Kirchner e este novo acidente acontece a uma semana das eleições legislativas de 27 de outubro.

