Acidente com trem deixa ao menos 6 mortos na Filadélfia

Um trem da empresa Amtrak descarrilou na noite de terça-feira, 12, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e deixou pelo menos seis pessoas mortas. Havia 238 passageiros e cinco tripulantes a bordo, que faziam o trajeto de Washington até Nova Iorque. Dezenas deles ficaram feridos, dos quais oito apresentam ferimentos graves.

Acidente de trem na Filadélfia deixa mortos e feridos

Segundo um funcionário da Amtrak, o motor e todos os sete vagões saíram dos trilhos por volta das 21h30 no horário local (22h30 em Brasília), depois de uma curva acentuada em uma seção do corredor conhecida como Frankford Junction.

O trem estava previsto para chegar em Nova Iorque às 22h30 do horário local, mas, logo depois de deixar a estação de Filadélfia, começou a se balançar, segundo relatos de passageiros. "Eu estava segurando a mesa e, por causa da força dos movimentos, fui jogado para o outro lado do carro, bati com a cabeça na janela e meu ombro bateu em um cara que estava lá", disse o ex-deputado da Pensilvânia Patrick Murphy ,um dos que estavam a bordo.

Mais de 120 bombeiros e 200 policiais foram acionados. Equipes de resgate usaram ferramentas hidráulicas para ajudar alguns passageiros presos a escapar dos destroços, informou o prefeito de Filadélfia, Michael A. Nutter.

A causa do acidente ainda não é conhecida. O funcionário da Amtrak se recusou a especular sobre se a velocidade do comboio contribuiu para o descarrilamento, mas observou que a curva apertada na área tem um limite de velocidade de 55 milhas por hora (88 quilômetros por hora).

O serviço de trem entre a cidade e Nova Iorque foi cancelado nesta quarta-feira, mas a empresa New Jersey Transit pretende honrar os bilhetes para viagens entre Nova Iorque e Trenton, Nova Jersey, disse a Amtrak. O prefeito Nutter afirmou ontem à noite que acredita que o serviço entre Filadélfia e Nova Iorque pode ser desligado para o resto da semana.

O último acidente desta magnitude no Nordeste do país foi em 1987, perto de Baltimore, Maryland. Dezesseis pessoas morreram quando um trem da Conrail ignorou sinais e colidiu com um trem de Amtrak. O acidente provocou várias reformas de segurança.

