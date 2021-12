Acidente com avião do novo filme de Tom Cruise mata dois

Duas pessoas morreram na sexta-feira quando um pequeno avião usado na filmagem do mais recente filme do ator Tom Cruise caiu na Colômbia, afirmou a autoridade de aviação civil do país.

O Piper PA-60 caiu nas montanhas de San Pedro de los Milagros, na província de Antioquia. Os mortos são o piloto norte-americano Alan David Purwin e o colombiano Carlos Berl.

Um terceiro passageiro, Jimmy Lee Garland, ficou ferido e foi levado a um hospital de Medellín. Tom Cruise não estava a bordo.

O ator está na Colômbia para as gravações de "Mena", dirigido por Doug Liman. O filme conta a história de Barry Seal, um piloto norte-americano que trabalhou para o chefão do tráfico Pablo Escobar e depois se tornou informante do DEA, a instituição norte-americana de combate às drogas.

