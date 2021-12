Acidente com avião da Air Canada deixa 23 feridos

Um acidente envolvendo um avião da Air Canada na província de Nova Escócia, no Canadá, deixou 23 feridos na manhã deste domingo, 29. O avião, um Airbus A320, fez um pouso "abrupto" no aeroporto internacional de Halifax e derrapou para fora da pista. O fornecimento de energia no aeroporto foi interrompido temporariamente, mas a empresa Nova Scotia Power afirmou que o problema foi rapidamente resolvido.

A região de Halifax está atualmente sob alerta de neve. A agência Environment Canada informou que a "visibilidade pode ser reduzida rapidamente em momentos de forte nevasca".

A companhia aérea afirmou que o voo AC624 levava 133 passageiros e cinco tripulantes. Ainda segundo a empresa, os 23 feridos foram levados a hospitais da região. Do total, 18 foram liberados após o tratamento de lesões leves.

O Conselho de Segurança de Transportes do Canadá (TSB, na sigla em inglês) afirmou que está investigando o acidente com o Airbus A320. "Acidentes com a aproximação e aterrissagem estão entre os fatos que acompanhamos. O TSB irá reunir informações e avaliar a ocorrência", afirmou a agência, por meio de comunicado. A companhia aérea afirmou que seus funcionários estão no local para auxiliar os passageiros, também por meio de um comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.

