Abelha-rainha fica presa em porta-malas e carro é 'atacado'

Um carro foi "atacado" por um enxame com cerca de 20 mil abelhas em Pembrokeshire, na Inglaterra. De acordo com Roger Burns, do grupo de cultivadores de abelhas Pembrokeshire Beekeepers, os insetos seguiram o veículo por dois dias.

Elas tiveram esse comportamento incomum porque a abelha-rainha estava presa no porta-malas do automóvel. Roger disse que percebeu a situação no primeiro dia, após o proprietário do carro estacionar sem perceber que era seguido pelas abelhas.

Com o veículo parado, os insetos cobriram parte traseira do automóvel. Roger salvar a rainha e remover as demais abelhas usando uma caixa de papelão. No processo, ele foi ferroado 20 vezes.

Mas o vento forte acabou levando a abelha-rainha mais uma vez para dentro do veículo. Sem perceber a situação, o dono saiu com o carro e mais uma vez foi seguido pelo enxame.

Moradores da cidade relataram a cena no Facebook e postaram fotos do "ataque" das abelhas.

Especialistas e guardas florestais conseguiram salvar a rainha 48 horas depois e conter o enxame.

