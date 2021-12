A força de Mandela vinha da sua capacidade de não guardar rancor

A vinda de Nelson Mandela foi um momento histórico e emocionante para as mais de 150 mil pessoas que lotaram a praça Castro Alves, em 1991, mas teve um sabor ainda mais especial para o historiador, professor e religioso de candomblé Jaime Sodré, que integrou a comissão de recepção durante sua breve estada em Salvador.



Como o senhor se incorporou ao grupo de recepção?



Dois meses antes da chegada dele, nos reunimos no Olodum, pessoas do movimento negro, simpatizantes, com o serviço de segurança que acompanhava Mandela pelo mundo. Eram cinco homens sempre sérios, armados e que checavam os possíveis lugares onde ele visitaria.



Não achou a postura deles estranha?



Não, porque eles vinham de uma realidade mais violenta. Mas acabaram relaxando e ficaram menos sisudos, mas sempre cuidadosos e vigilantes.



Qual foi a sua tarefa?



Eu e o colega Gilberto Legal ficamos com a recepção e acompanhamento direto a Mandela. Recebemos treinamento especial da Polícia Federal. Mas quando o avião desceu, não teve segurança que desse jeito, e a multidão se aproximou. Mandela saiu pelo fundo do aeroporto.



E a partir daí tudo transcorreu como o programado?



Não, porque o governador Antonio Carlos Magalhães não aceitou que ele visitasse antes a prefeitura. Mas veio uma ordem, um esbregue de ACM, e a comitiva teve que ir para o Alto de Ondina.



E como foi este primeiro encontro?



Fiquei meio espantado porque na comitiva havia pessoas brancas e negras, e ele era acompanhado de um médico branco. Após o almoço, Mandela me confidenciou que ficou emocionado, recordando muito sua aldeia ao voltar a comer quiabo e justamente na Bahia, depois de tanto tempo na prisão .



Depois houve a apresentação na praça?



Sim, mas com nova alteração de planos, porque a segurança impediu que Mandela fosse a pé da prefeitura para a Câmara Municipal. Tive que correr para mandar que segurassem os fogos no palanque, mas me confundiram com Mandela e quando ele chegou os fogos haviam acabado (risos).



O que ficou da visita?

Ele deixou uma marca em minha vida. Embora eu falasse inglês muito mal, percebi por que ele era especial, que a força de Mandela vinha da sua capacidade de não guardar rancor e de entender que a raça humana é uma só.

